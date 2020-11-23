Оптимизация институтов развития и продление на год противокоронавирусных мер: главные новости

Анна Попова подписала документ о продлении действия санитарных правил, направленных на борьбу с распространением коронавируса в России, до 1 января 2022 года. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Оптимизация институтов развития, продление действия противокоронавирусных мер и повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей - главные новости дня.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития России. По его словам, в стране сейчас существует 40 действующих институтов развития, которые создавались для решения конкретных задач, однако сегодня их деятельность слабо связана с национальными целями развития, а функции отдельных институтов пересекаются с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями. Узнать о том, какие ведомства будут упразднены, а какие объединятся в единые структуры, можно здесь.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ о продлении действия санитарных правил, направленных на борьбу с распространением коронавируса в России, до 1 января 2022 года. Это касается требований об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшими.

Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для граждан, годовой доход которых превышает 5 млн рублей. Новая ставка будет распространяться не только на зарплаты, но и на доходы от операций с ценными бумагами и дивиденды по акциям.

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о порядке обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Ознакомиться с документом можно в нашем материале.