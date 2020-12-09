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Общество
9 декабря 2020, 05:55

День Героев Отечества, проблемный дом в Ревде и юбилей известного уральского писателя — лучшее в номере за 9 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В утреннем номере «Областной газеты» вы узнаете о самых важных событиях в Свердловской области. Сегодня страна отмечает День Героев Отечества. В эту памятную дату россияне чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В канун праздника «Облгазета» решила рассказать о Героях России, связанных со Свердловской областью. Кто-то из них здесь родился, кто-то учился, служил или работал, а кто-то переехал сюда уже после получения Золотой Звезды.

Власти Ревды всё ещё не могут решить судьбу одного из проблемных домов: 12-квартирное здание по адресу Карла Либкнехта, 57 выглядит сиротой на фоне соседских двухэтажек – тоже 1949 года постройки, но ухоженных и аккуратных. Три года назад он «застрял» между капитальным ремонтом, на который надеются жильцы, и расселением. Всё это время здание остаётся без управления и без решения даже текущих проблем.

Со дня рождения известного уральского писателя Николая Никоноваисполнилось 90 лет. В Екатеринбурге в музее писателей Урала ХХ века открылась юбилейная выставка, посвящённая мастеру художественного слова: в плеяде классиков уральской литературы Никонов третий после Бажова и Мамина-Сибиряка.

В Швейцарии состоялась церемония жеребьёвки европейского отборочного турнира к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2022 года. Там определились команды, с которыми будет бороться сборная России за попадание в Катар. Нашей стране достались не самые сильные соперники, и теперь у российских футболистов есть реальный шанс пройти на ЧМ-2022.

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Областная газета Свердловской области
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