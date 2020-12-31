Выход Великобритании из ЕС и обжалование ареста бывшего схиигумена Сергия: главные новости

Рассматривать жалобу на решение Басманного суда Москвы об аресте бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) будет Мосгорсуд. Фото: Галина Соловьёва.

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Подходит к концу переходный период выхода Великобритании из Евросоюза. Сегодня Королева Елизавета II выдала королевскую санкцию законопроекту об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit, что означает завершение процесса ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. Великобритания окончательно покинет Европейский союз с наступлением 2021 года.

Адвокат Иван Миронов подал апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы об аресте бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). Рассматривать жалобу будет Мосгорсуд, однако дата заседания ещё не известна.

В то же время в Екатеринбурге Ленинский районный суд изменил срок ареста соратника опального священника, блогера Всеволода Могучева с 5 до 15 дней. Подробности здесь.

Екатеринбургский зоопарк выбрал живые символы 2021 года. Ими стали мини-олень и бегемот Ева, который отмечает день рождение 31 декабря. В пресс-службе зверинца пояснили, что выбор таких символов связан с тем, что в зоопарке нет быков, а выбранные животные являются копытными, то есть, самыми близкими родственниками быка.