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11 января 2021, 12:09

Стартовал приём документов на пост главы Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга

Стартовал приём документов на пост главы Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 11 января, в мэрии Екатеринбурга стартовал приём документов от кандидатов на пост главы города. Все желающие могут заявить о себе до 22 января.

Сам конкурс состоится 1 февраля. Утвердить нового мэра гордума планирует уже 9 февраля.

В пресс-службе мэрии "Областной газете" подтвердили, что комиссия начала работу по приёмке документов. Информация о том, сколько человек уже подали документы будет позже.

Изданию также уточнили, что данные о якобы первом кандидате – бывшем замглавы администрации Верх-Исетского района Игоре Рубцове – были размещены на фейковом Telegram-канале и не подтверждаются.

По данным гордумы, на данный момент заявку на участие в конкурсе оставил один человек. Имя и должность кандидата не раскрываются.

Напомним, 22 декабря стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Обязанности главы Екатеринбурга будет исполнять Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром 21 декабря.

Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Комиссия состоит из трёх человек. Подробнее об этом читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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