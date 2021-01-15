Свердловчане спросили Евгения Куйвашева о возврате к очному обучению в колледжах и крещенских купаниях

Евгений Куйвашев по традиции отвечает на вопросы жителей региона о коронавирусных ограничениях и других актуальных проблемах. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по традиции отвечает на вопросы жителей региона о коронавирусных ограничениях и других актуальных проблемах. Сегодня у главы Среднего Урала спросили о возвращении студентов техникумов и колледжей к очному обучению и крещенских купаниях.

Один из студентов колледжа обратился к Евгению Куйвашеву с просьбой вернуть очное обучение средним специальным учебным заведениям. По его словам, на дистанционном обучении задают намного больше домашних заданий.

В свою очередь губернатор сказал, что специалисты проводят мониторинг эпидситуации в постоянном режиме, чтобы как можно скорее вернуть студентов техникумов и колледжей к очному обучению.

"Когда основные показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом, позволяют, мы принимаем решение об ослаблении ограничений. Вы наверняка слышали, что все школьники уже начали учиться в очном формате. По колледжам и техникумам также вопрос обсуждается регулярно, на последнем оперштабе его поднимали", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он сказал, что специалистам требуется ещё немного времени для анализа показателей заболеваемости в возрастной группе, к которой относятся студенты средних специальных учебных заведений. По его мнению, план дальнейших действий, связанный с работой сферы образования, будет сформирован к началу следующей недели.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Ещё один житель региона задал вопрос, будет ли губернатор запрещать массовые крещенские купания из-за ситуации с распространением коронавируса. Он отметил, что власти региона сходятся во мнении с Екатеринбургской епархией касательно того, что уральцам следует воздержаться от массовых купаний. Однако вводить специальные запреты Евгений Куйвашев не планирует.

"Я, пользуясь случаем, прошу свердловчан со всей серьёзностью к этому [массовым крещенским купаниям - прим "Облгазеты"] отнестись. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что для многих воцерковленных людей этот день без того, чтобы окунуться в крещенскую прорубь, просто немыслим. Поэтому каких-то отдельных запретов 19 января решили не вводить", - пишет глава региона.

Он добавил, что все привычные меры безопасности, вроде дежурства спасателей и медработников, а также создание пунктов обогрева, будут обеспечены.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Ранее "Областная газета" сообщала, что в 2021 году число купелей сократится до 108, что на 44 меньше, чем годом ранее.

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