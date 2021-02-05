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Общество
5 февраля 2021, 10:53

Две авиакомпании получили допуск на полёты из Екатеринбурга в Барселону

Екатеринбург-Барселона

Чартерные рейсы будут осуществляться весной и летом. Фото: Галина Соловьева

Росавиация выдала допуски двум авиакомпания на полёты из Екатеринбурга в Барселону. Чартерные рейсы перевозчикам разрешено осуществлять предстоящей весной и летом.

Согласно документу, опубликованному на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания Royal Flight получила допуск на выполнение чартерных рейсов по маршруту Екатеринбург - Барселона с 28 марта по 30 октября 2021 года. Ожидается, что улететь в столицу Каталонии можно будет два раза в неделю.

Также допуск на полёты из Кольцово в Барселону получила компания Azur Air. Планируется, что рейсы будут выполнятся летом 2021 года.

Также Royal Flight получила доступ на полёты по маршруту Екатеринбург — Пальма-де-Мальорка (один раз в неделю, с 28 марта по 30 октября).

Тем же документом Росавиации авиакомпании «Алроса» выдан допуск на выполнение регулярных рейсов из Екатеринбурга в казахстанский город Тараз. Ожидается, что полёты будут осуществляться один раз в неделю. 

Добавим, получение допуска ещё не означает, что рейсы будут осуществляться. На данный момент в Испании действуют  существенные ограничения на въезд в страну. 

Напомним, международные авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля. Первыми странами, в которые появились рейсы из Уральской столицы, стали Армения и Белоруссия. Затем авиакомпании анонсировали возобновление полётов в турецкий Стамбул и на Кипр.

Добавим, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение полностью снять ограничения с Кольцово. Перелёты в иностранные государства из Екатеринбурга будут возобновлены с 8 февраля.

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Областная газета Свердловской области

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