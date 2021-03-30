Комплексное развитие Екатеринбурга, «мобильные аптеки» и особенности туристического сезона: самое интересное в номере «Областной газеты» за 30 марта

Доброе утро, дорогие читатели!

Начнём с темы, которая интересует многих. Администрация Екатеринбурга обозначила участки, с которых может начаться обновление жилищного фонда. В список попали целые кварталы в двух районах города, застроенные преимущественно бараками. «Областная газета» рассказывает, как проживающие там уральцы относятся к своему скорому переезду, какие ещё участки уральской столицы могут быть расселены в числе первых и когда будет готов точный список территорий для обновления.

Депутаты Государственной думы от «Единой России» разработали законопроект об упорядочении работы аптечных сетей. Он поддержан правительством и принят Госдумой в первом чтении. Корреспондент нашего издания узнал, почему в глубинке люди с надеждой ждут принятия этого закона.

Уже довольно скоро начнётся туристический сезон, когда многие захотят посетить зарубежные страны. Как все мы знаем, из-за пандемии с этим возникли большие сложности. «ОГ» рассказывает, какие страны на данный момент доступны для россиян, а какие смогут принять наших туристов в ближайшее время.

И к новостям спорта. В Стокгольме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Для россиян он стал «урожайным» – из 12-ти возможных медалей наша сборная привезла домой шесть. В «Облгазете» можно прочитать о том, за счёт чего были достигнуты такие результаты и какие перспективы у нас в связи с этим на предстоящей Олимпиаде в Пекине.