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Общество
30 марта 2021, 05:55

Комплексное развитие Екатеринбурга, «мобильные аптеки» и особенности туристического сезона: самое интересное в номере «Областной газеты» за 30 марта

Доброе утро, дорогие читатели!

Начнём с темы, которая интересует многих. Администрация Екатеринбурга обозначила участки, с которых может начаться обновление жилищного фонда. В список попали целые кварталы в двух районах города, застроенные преимущественно бараками. «Областная газета» рассказывает, как проживающие там уральцы относятся к своему скорому переезду, какие ещё участки уральской столицы могут быть расселены в числе первых и когда будет готов точный список территорий для обновления.

Депутаты Государственной думы от «Единой России» разработали законопроект об упорядочении работы аптечных сетей. Он поддержан правительством и принят Госдумой в первом чтении. Корреспондент нашего издания узнал, почему в глубинке люди с надеждой ждут принятия этого закона.

Уже довольно скоро начнётся туристический сезон, когда многие захотят посетить зарубежные страны. Как все мы знаем, из-за пандемии с этим возникли большие сложности. «ОГ» рассказывает, какие страны на данный момент доступны для россиян, а какие смогут принять наших туристов в ближайшее время.

И к новостям спорта. В Стокгольме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Для россиян он стал «урожайным» – из 12-ти возможных медалей наша сборная привезла домой шесть. В «Облгазете» можно прочитать о том, за счёт чего были достигнуты такие результаты и какие перспективы у нас в связи с этим на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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