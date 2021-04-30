Евгений Куйвашев призвал свердловчан отправиться в путешествие по региону

Одним из предложенных к посещению мест стал город Верхотурье. Фото: Алексей Кунилов.

Впереди жителей Среднего Урала, как и всей страны, ждут длинные выходные. В эти десять дней – с 1 по 10 мая включительно – губернатор Свердловской области предложил уральцам отправиться в путешествие по родному региону.

Евгений Куйвашев отметил, что из поездок в другие города и страны мы привозим впечатления, фотографии, воспоминания. А путешествия по области откладываем. Майские каникулы, по мнению главы региона, хорошая возможность наверстать упущенное.

"Свердловская область в этом смысле уникальный регион. У нас есть туристические маршруты на любой вкус", – отметил губернатор на личной странице в Instagram. В частности он предложил отправиться исследовать промышленное наследие Демидовых, сходить в новый музей Левитана в Екатеринбурге, ознакомиться с духовным наследием Урала в Верхотурье и заглянуть к уральским фермерам.

Глава Среднего Урала также пригласил в гости жителей других российских регионов.

"Выберете свой маршрут и приезжайте. Вы точно не пожалеете! И привезёте от нас не меньше впечатлений и фотографий, чем из-за границы. И потом: погоду на майские обещают – что надо", – подытожил Евгений Куйвашев.

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