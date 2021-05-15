Обсуждаем ужесточение правил оборота оружия, считаем заявки на праймериз "ЕР" и отучаем кота грызть растения: важное в номере «Облгазеты» за 15 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о важном и интересном в номере «Областной газеты» за 15 мая.

♦ После трагедии в казанской гимназии в Госдуму был внесён законопроект, который усилит контроль за оборотом гражданского оружия. В частности, предлагается повысить возрастной ценз для права владения оружием. Бывший заместитель областного прокурора Евгений Агафонов, который на протяжении многих лет занимался расследованием умышленных убийств и бандитизма, считает, что такой шаг не поможет предотвратить подобные трагедии в школах. Почему – читайте в материале «Бьём по последствиям, а надо искоренять причины».

♦ Вчера завершился приём заявок на праймериз «Единой России». За пару месяцев на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, Заксобрание Свердловской области и муниципальные думы уральцами было подано 646 заявлений. Подробнее о теме тут.

♦ Проблему парковки на газонах решили штрафами. Только за прошлый год было составлено 6,8 тыс. протоколов за парковку на газонах. Ещё 1,3 тыс. – по статье «Нарушение отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий населённых пунктов». В числе прочего статья касается самовольной установки конструкций для обозначения места парковки автомобилей.

♦ Уроженец Екатеринбурга Иван Созонов стал чемпионом Европы по бадминтону, который прошёл в Киеве. Из-за подтверждённого теста на COVID-19 у соперника ему автоматически была присуждена победа. Однако такому золоту спортсмен оказался не рад.

♦ Коты и комнатные растения – зачастую непримиримые враги. Почему домашние питомцы всячески пытаются избавиться от безобидных цветов и как их от этого отучить? Общаемся со специалистами.

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