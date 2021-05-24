Официально: Екатерина Кейльман сообщила об уходе с поста директора парка Маяковского

Екатерина Кейльман была директором парка Маяковского 1,5 года. Фото: Алексей Кунилов

Екатерина Кейльман сообщила об уходе с поста директора парка Маяковского в Екатеринбурге до 1 июня. Основной причиной ухода, по её словам, стали бюрократические интриги.

Решение о завершении работы в ЦПКиО она приняла ещё в марте, но официально объявила об этом только сегодня.

"Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе. После этого была череда встреч, где позиция города поменялась, меня долго уговаривали, предложили договор уже на 3 года, но знаете... бывает точка невозврата, после которой уже все потеряло смысл", - написала откровенный пост в Instagram Екатерина Кейльман.

При этом она назвала работу в ЦПКиО Екатеринбурга фантастической эпохой жизни, поблагодарила свою команду, предпринимателей, которые вложили в развитие парка за 1,5 года порядка 200 млн рублей, а также замглавы Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву и начальника Управления культуры Илью Маркова. Что касается новой кандидатуры на пост директора, Екатерина Кейльман отметила, что её мнение при выборе не было учтено.

"Представьте себе, что вы видите цель и ведёте к ней свою команду, бизнес, сообщество. И вдруг вы осознаёте, что в любой момент ваш трудовой договор будет дезавуирован. Что вы скажете своим соратникам? Ребята, наверху видней? Я живой человек и не могу работать с выбитой почвой из-под ног, бороться 24/7 непонятно с кем. Я выбрала себя, своё здоровье, своё счастье, свои ценности, свою гражданскую позицию, свои принципы. Я надеюсь, что вы меня поймёте", - написала Екатерина Кейльман.

Напомним, что Екатерина Кейльман стала директором парка в конце 2019 года. Она занимала пост 1,5 года. До этого, с 2015 года, директором парка был Герой России Роман Шадрин.

Об изменениях в парке "Областная газета" писала в статьях "Парковые затеи", "Маяк для парка Маяковского". На прошлой неделе там открылся первый общественный огород. В планах было установить новое колесо обозрения и обновить детские площадки.

На прошлой неделе Екатерина Кейльман писала, что прошла обучение "Инсталогия 3.0" и получила диплом. Она призналась, что проявленность в соцсетях стала для неё эффективным терапевтическим инструментом. Чем она займётся после ухода из парка, пока не известно. Сама Екатерина Кейльман заявила, что намерена сначала отдохнуть несколько месяцев.