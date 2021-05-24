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24 мая 2021, 10:26

Официально: Екатерина Кейльман сообщила об уходе с поста директора парка Маяковского

Екатерина Кейльман

Екатерина Кейльман была директором парка Маяковского 1,5 года. Фото: Алексей Кунилов

Екатерина Кейльман сообщила об уходе с поста директора парка Маяковского в Екатеринбурге до 1 июня. Основной причиной ухода, по её словам, стали бюрократические интриги.

Решение о завершении работы в ЦПКиО она приняла ещё в марте, но официально объявила об этом только сегодня.

"Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе. После этого была череда встреч, где позиция города поменялась, меня долго уговаривали, предложили договор уже на 3 года, но знаете... бывает точка невозврата, после которой уже все потеряло смысл", - написала откровенный пост в Instagram Екатерина Кейльман.

При этом она назвала работу в ЦПКиО Екатеринбурга фантастической эпохой жизни, поблагодарила свою команду, предпринимателей, которые вложили в развитие парка за 1,5 года порядка 200 млн рублей, а также замглавы Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву и начальника Управления культуры Илью Маркова. Что касается новой кандидатуры на пост директора, Екатерина Кейльман отметила, что её мнение при выборе не было учтено. 

"Представьте себе, что вы видите цель и ведёте к ней свою команду, бизнес, сообщество. И вдруг вы осознаёте, что в любой момент ваш трудовой договор будет дезавуирован. Что вы скажете своим соратникам? Ребята, наверху видней? Я живой человек и не могу работать с выбитой почвой из-под ног, бороться 24/7 непонятно с кем. Я выбрала себя, своё здоровье, своё счастье, свои ценности, свою гражданскую позицию, свои принципы. Я надеюсь, что вы меня поймёте", - написала Екатерина Кейльман.

Напомним, что Екатерина Кейльман стала директором парка в конце 2019 года. Она занимала пост 1,5 года. До этого, с 2015 года, директором парка был Герой России Роман Шадрин.

Об изменениях в парке "Областная газета" писала в статьях "Парковые затеи", "Маяк для парка Маяковского". На прошлой неделе там открылся первый общественный огород. В планах было установить новое колесо обозрения и обновить детские площадки.

На прошлой неделе Екатерина Кейльман писала, что прошла обучение "Инсталогия 3.0" и получила диплом. Она призналась, что проявленность в соцсетях стала для неё эффективным терапевтическим инструментом. Чем она займётся после ухода из парка, пока не известно. Сама Екатерина Кейльман заявила, что намерена сначала отдохнуть несколько месяцев.

Областная газета Свердловской области

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Официально: Екатерина Кейльман сообщила об уходе с поста директора парка Маяковского