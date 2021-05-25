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Общество
25 мая 2021, 05:55

Электричка вместо метро, аттестация гидов и демидовские заводы – лучшее в номере за 25 мая

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях Среднего Урала. На прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещания с Президентом России Владимиром Путиным сказал о том, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно. Вместо этого он предложил делать ставку на железную дорогу. После этих слов надежды екатеринбуржцев на появление в ближайшее время второй ветки метро, пожалуй, рухнули окончательно. Но сможет ли городская электричка заменить подземку?

Законодательное собрание Свердловской области приняло изменения в региональный закон «О туризме и туристской деятельности». Поправки внесены в соответствие с федеральным законом, который обязывает гидов и экскурсоводов проходить аттестацию и запрещает заниматься этой деятельностью иностранным гражданам. Новые правила официально вступят в силу только 1 июля 2022 года, но в профессиональной туристической среде не утихают споры о правильности этих нововведений.

В Шале состоялся круглый стол, посвящённый перспективам туристического развития демидовских поселений на Среднем Урале. В настоящее время в регионе насчитывается около 30 таких территорий – от Невьянска до села Чусового. Большинство из них находятся в плохом состоянии, а их ремонт требует внушительных капиталовложений: на восстановление одной только узкоколейки от Нижнего Тагила до ВисимоУткинска и создание инфраструктуры вокруг неё в районе туристического кластера «Гора Белая» необходимо порядка 50 миллиардов рублей – 40 из них готовы вложить частные инвесторы.

В екатеринбургской Галерее Синара Арт открылась выставка «Всё это – ВЫ». На двух этажах представлено более ста работ, охватывающих довольно большой период – от середины 50-х до 2019 года. В экспозиции – и уже классики концептуализма, как Илья Кабаков, и современные авторы. А для зрителей это возможность буквально заглянуть в себя, чтобы через увиденное попытаться понять: а кто мы?

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
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Областная газета Свердловской области
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