Евгений Куйвашев пообещал гранты свердловским садоводам

После посещения СНТ "Луч" Евгений Куйвашев призвал депутатов посмотреть на проблемы "на земле" и вместе найти пути их решения. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 мая посетил СНТ "Луч" на Чусовском тракте, где сгорели разом 13 домов. После встречи с садоводами глава региона поручил правительству решить вопрос с грантами и разработать с депутатами законопроект по безопасности садоводчества.

"Дал поручения: гранты для садовых товариществ и законопроект по безопасности садоводчества. Узнал, что садоводы в "Луче" всегда отдают часть урожая на благотворительность. Здорово! Спасибо вам!", - написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Предполагается, что гранты пойдут на ремонт и строительство подъездных дорог к свердловским садовым товариществам, ремонт детских площадок, на электроснабжение и обеспечение водой садоводов, развитие системы сбора и вывоза мусора, обеспечение пожарной безопасности. Они будут организованы по аналогии с мерами поддержки фермерских хозяйств.

Евгений Куйвашев призвал депутатов посмотреть на проблемы "на земле" и вместе найти пути их решения. Он предложил выступить представителям области в Госдуме с законодательной инициативой о комплексном обеспечении безопасности коллективных садов. Чтобы защитить сады от пожаров, необходимо проработать вопросы с пожарными водоёмами, обеспечением доступа к электрощиткам и деревянным опорам линий электропередачи. Координировать эту работу будет депутат от Свердловской области Сергей Чепиков.

Напомним, что в мае садовые дома горели сразу в нескольких СНТ. В садовом товариществе "Луч" произошёл один из самых крупных пожаров. К счастью, обошлось без жертв.

Всего в Свердловской области зарегистрированы более 450 тысяч садовых участков, а садоводов насчитывается около 700 тысяч. Почти 13 тысяч свердловчан прописаны в своих дачных домах.

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