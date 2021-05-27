В Свердловской области в июне начнут работу 1227 детских лагерей

Отдохнуть в детских лагерях летом смогут порядка 400 тысяч свердловских школьников. Фото: Александр Исаков

Оздоровительные лагеря Свердловской области, где первая смена стартует 1 июня, полностью готовы к приёму детей. В первый день лета двери для школьников откроют 866 таких учреждений.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, всего в июне на территории Среднего Урала начнут работу 1227 детских лагерей. Стоит отметить, что в этом году в оздоровительных учреждениях во время летних каникул смогут отдохнуть больше школьников, чем в прошлом году, когда были введены коронавирусные ограничения.

В течение сезона планируется охватить сравнимое с доковидным летом количество детей – порядка 400 тысяч человек. Такого показателя удастся добиться, прежде всего, за счёт перехода на двухнедельные смены, вместо традиционных трех недель. Кроме того, заполняемость лагерей достигнет 75%, в отличие от установленной в прошлом году нормы в 50%. В прошлом году на Среднем Урале к работе приступили только 76 лагерей. Отдохнуть смогли 23 900 детей.

Стоит отметить, что в детских лагерях Свердловской области предпринимаются исчерпывающие меры безопасности, в том числе эпидемиологической. Так, например, к работе в лагерях допустят только вакцинированных от коронавируса сотрудников или тех, у кого обнаружены антитела COVID-19. Также обязательным для них станет ПЦР-тестирование.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, на сегодняшний день из 17 тысяч работников, задействованных в организации работы первой смены летней оздоровительной кампании, более 10 тысяч прошли вакцинацию от COVID-19, а остальные имеют антитела. «Сотрудников, не вакцинированных и не обладающих антителами, к работе не допустят», – подчеркнул министр.

Помимо этого в лагерях готовы паспорта безопасности территорий, заключены договоры на физическую охрану и организацию питания, приобретено необходимое оборудование, проведена обработка территории от клещей и грызунов, получены заключения Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Как писала «Областная газета», 25 мая, начала работать программа по возврату 50% от стоимости путёвок в детские лагеря. Свои направления для Свердловской области предлагают 67 партнёров программы. 24 мая Правительство РФ утвердило правила работы программы. Оплату необходимо производить с карты «МИР», так как именно на неё будут возвращаться средства. Если путёвка куплена с 25 мая по 15 сентября, то деньги вернутся в течение 5 рабочих дней. Если покупка была совершена ранее, то возмещать средства начнут с 15 июня до конца октября.