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Общество
3 июня 2021, 15:42

Визовый центр Испании снова начал выдавать визы в Екатеринбурге

  Анна Митчина
Шенгенская виза

Сейчас можно получить только краткосрочную визу на 90 дней. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 3 июня, визовый центр Испании возобновил работу в Екатеринбурге. Из-за пандемии коронавируса выдача документов была приостановлена.

Информация об этом появилась на сайте визовых центров Испании. Кроме уральского отделения, открылись центры в Казани и Самаре.

Начиная с 3 июня заявление на Шенгенскую визу можно подать в Екатеринбурге по адресу ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 305. Как и в других центрах, подача документов осуществляется по предварительной записи.

Подать заявление на оформление шенгенской визы могут только те, кто:

  • уже ранее имел визу сроком на 2,3 и 5 лет, которая закончилась в 2018-2021 году (до момента подачи документов на новую визу),
  • является родственником гражданину ЕС,
  • владеет недвижимостью в Испании
  • моряк, спортсмен, участвующий в соревнованиях на территории страны, высококвалифицированный сотрудник испанских организаций.

Напомним, выдачу виз уже восстановили центры Болгарии, Германии, Италии и Греции.

Областная газета Свердловской области

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