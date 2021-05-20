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Общество
20 мая 2021, 11:45

Консульства Германии в России начнут принимать документы на визы с 1 июня

  Анна Митчина
Шенгенская виза

Виза оформляется не для туристических целей. Фото: Павел Ворожцов

Посольства и консульства Германии в России открывают приём заявок на шенгенские визы с 1 июня. Для получения документов есть ряд ограничений.

Об этом сообщило посольство Германии в Москве на официальной странице Facebook

Сейчас Германия закрыта для туризма, въезд в страну разрешён только определённым группам граждан (тем, у кого есть вид на жительство, действующая долгосрочная виза, экстренная необходимость, близкое родство с европейскими гражданами и длительные отношения с жителями страны).

Полученный документ не открывает границы, а лишь ускорит въезд в страну, когда все ограничения буду отменены. Подать заявление на оформление шенгенской визы могут только те, у кого:

  • ранее была виза сроком действия не менее 2 лет,
  • предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств,
  • срок действия данной визы заканчивался не ранее 01.04.20 г.,
  • цель поездки не туризм.

При этом официально авиасообщение между Россией и Германией возобновилось с 1 апреля. С 3 июля немецкая авиакомпания готовится открыть прямые рейсы в Екатеринбург.

Напомним, вчера в Екатеринбурге возобновил свою работу визовый центр Италии. Ранее у уральцев появилась возможность оформить визу для поездки в Болгарию и Грецию.

Областная газета Свердловской области

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