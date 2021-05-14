Из Германии готовятся открыть прямые рейсы в Екатеринбург

Российско-Германская внешнеторговая палата сообщает о том, что перелёты могут стартовать с 3 июля. Фото: Евгения Скачкова

Немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings, "дочка" Lufthansa готовится запустить прямые рейсы из Дюссельдорфа в Екатеринбург. Рейсы могут начаться этим летом.

Российско-Германская внешнеторговая палата сообщает о том, что перелёты могут стартовать с 3 июля. В этом случае у немецких бизнесменов и представителей компании появится возможность побывать на промышленной выставке ИННОПРОМ. на состоится в столице Урала 6-9 июля.

Eurowings планирует также осуществлять прямые рейсы в Краснодар.

Напомним, что официально авиасообщение между Россией и Германией возобновилось с 1 апреля. Однако улететь могут только те, кто имеет вид на жительство на территории государства, визу долгосрочного действия, проходит плановое лечение в Германии, учится там или свершает туда деловой визит. Кроме того, въехать имеют право граждане ЕС или те, у кого в этой стране проживают близкие родственники.

На данный момент 10-дневный карантин для прибывающих в Германию отменён. Россияне должны сдавать тест на коронавирус за 72 часа до въезда и за 72 часа до выезда (для въезда в Россию).

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