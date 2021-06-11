Программа празднования Дня России-2021 в Екатеринбурге

Гостей и жителей Екатеринбурга ждёт насыщенная развлекательная программа. Фото: Алексей Кунилов.

12 июня страна отметит День России. В этот праздник жителям и гостям Екатеринбурга представят развлекательную программу.

Посетителей ждут на разных площадках, сообщает пресс-служба Управления культуры горадминистрации. Отметить День России предлагается:

В Историческом сквере. Там с 12:00 до 14:00 состоится концертная программа «Хором славим Россию и город». На ступенях лестницы, ведущей к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину, тысячный сводный хор исполнит самые известные многим песни.

На площади 1905 года:

с 14:00 до 15:30 пройдёт гала-концерт XIV Фестивального сезона «АртПоколение Екатеринбург» и спецпроект выпускников детских школ искусств этого года;

с 16:00 до 17:10 – концертная программа «Русский оркестр и мировые хиты», которую представит Уральский государственный Русский оркестр. Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа. Вокалисты Алексей Петров и Алексей Миронов;

с 18:00 до 21:00 – концертная программа Свердловской государственной академической филармонии «Филармония. Музыка для праздника»;

В Парке имени Маяковского:

с 12:00 до 17:00 – на площадке фан-зоны состоится фестиваль «Блогеры России» (приедут известные тиктокеры);

с 17:00 до 19:00 – у центральной сцены выступит духовой оркестр Александра Павлова;

с 19:00 до 22:30 – на главной сцене вечерняя молодёжная программа «Россия молодая».

Также весь день: зарядка и спортивные мероприятия, мастер-классы, интерактив для гостей ЦПКиО.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 на Октябрьской площади, на площадь у памятника Татищеву и де Геннину, в Историческом сквере всем желающим будут доступны фотозоны #ДеньРоссии.

Как рассказал начальник Управления культуры администрации города Илья Марков в ходе брифинга, посвящённого празднованию Дня России в уральской столице, из городского бюджета на все площадки было потрачено 1,8 млн рублей. Он отметил, что в этом году будет насыщенная развлекательная программа. Однако салюта екатеринбуржцам ждать не стоит.

Добавим, в День России в Екатеринбурге выберут победительницу конкурса «Уральская краса ‒ длинная коса 2021». Голосование за участниц уже стартовало.

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