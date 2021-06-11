Программа празднования Дня России-2021 в Екатеринбурге

12 июня страна отметит День России. В этот праздник жителям и гостям Екатеринбурга представят развлекательную программу.
Посетителей ждут на разных площадках, сообщает пресс-служба Управления культуры горадминистрации. Отметить День России предлагается:
В Историческом сквере. Там с 12:00 до 14:00 состоится концертная программа «Хором славим Россию и город». На ступенях лестницы, ведущей к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину, тысячный сводный хор исполнит самые известные многим песни.
На площади 1905 года:
- с 14:00 до 15:30 пройдёт гала-концерт XIV Фестивального сезона «АртПоколение Екатеринбург» и спецпроект выпускников детских школ искусств этого года;
- с 16:00 до 17:10 – концертная программа «Русский оркестр и мировые хиты», которую представит Уральский государственный Русский оркестр. Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа. Вокалисты Алексей Петров и Алексей Миронов;
- с 18:00 до 21:00 – концертная программа Свердловской государственной академической филармонии «Филармония. Музыка для праздника»;
В Парке имени Маяковского:
- с 12:00 до 17:00 – на площадке фан-зоны состоится фестиваль «Блогеры России» (приедут известные тиктокеры);
- с 17:00 до 19:00 – у центральной сцены выступит духовой оркестр Александра Павлова;
- с 19:00 до 22:30 – на главной сцене вечерняя молодёжная программа «Россия молодая».
- Также весь день: зарядка и спортивные мероприятия, мастер-классы, интерактив для гостей ЦПКиО.
Кроме того, с 09:00 до 21:00 на Октябрьской площади, на площадь у памятника Татищеву и де Геннину, в Историческом сквере всем желающим будут доступны фотозоны #ДеньРоссии.
Как рассказал начальник Управления культуры администрации города Илья Марков в ходе брифинга, посвящённого празднованию Дня России в уральской столице, из городского бюджета на все площадки было потрачено 1,8 млн рублей. Он отметил, что в этом году будет насыщенная развлекательная программа. Однако салюта екатеринбуржцам ждать не стоит.
Добавим, в День России в Екатеринбурге выберут победительницу конкурса «Уральская краса ‒ длинная коса 2021». Голосование за участниц уже стартовало.
Читайте также:
В Екатеринбурге запретят продавать алкоголь в День России.
Трёхдневные выходные ждут россиян в конце рабочей недели.