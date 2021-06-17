Облсуд отменил решение о приостановке деятельности цехов Среднеуральской птицефабрики

Суд обязал предприятие выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский областной суд изменил административное наказание Среднеуральской птицефабрике. Он постановил заменить приостановление деятельности на штраф в размере 200 тысяч рублей.

Среднеуральская птицефабрика обжаловала в областном суде постановление Верхнепышминского городского суда по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Об этом сообщает пресс-служба облсуда. Данное решение ставило предприятие под угрозу полного прекращения деятельности.

Как писала «Областная газета», ранее Верхнепышминский городской суд назначил птицефабрике наказание в виде приостановления деятельности площадки по производству продукции из мяса птицы, цеха по производству комбикормов и сети газораспределения сроком на 90 суток.

В преддверии сегодняшнего заседания облсуда гендиректор птицефабрики «Среднеуральская» Максим Максимов рассказал «ОГ», что исполнить решение суда не представляется возможным, так как на птицефабрике содержится 50 тысяч кур. «Без кормового цеха мы не сможем содержать птицу. Для забоя с соблюдением технологии нам нужны газ и пар, а для складирования готовой продукции - холодильное оборудование», - пояснил он добавив, что решение Верхнепышинского суда «обрекает» фабрику на полную остановку производства.

Среднеуральская птицефабрика (СУПФ) была пущена 25 декабря 1973 года, многие годы была флагманом в портфеле активов региона. В период расцвета, в начале 2000-х годов, на фабрике производилось в год 13 млн штук инкубационных яиц, 13 тысяч тонн мяса птицы. В собственности птицефабрики было 20 фирменных магазинов. Главное направление - мясное птицеводство.

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