Три сюрприза «Единой России», открытие Турции, историческая победа «Синара»: самое важное в свежем номере «ОГ»

Доброе утро, дорогие читатели!

Начинаем обзор со знаковой и трагической даты: ровно 80 лет случилось событие, разделившее жизнь нашей страны на «до» и «после» – 22 июня 1941 года фашисты напали на Советский Союз. Тогда же началась эвакуация на восток заводов, рабочих инженеров конструкторов, учёных. К осени 1942 года Урал принял 830 предприятий, из них 212 – наш регион. Сегодня «Областная газета» вспоминает, как Урал по-настоящему стал опорным краем державы – как снабжал армию страны танками, самолётами, снарядами и «Катюшами».

Обозреватель Татьяна Бурова поговорила с теми, кто застал то страшное, героическое время и помнит – через что нашему народу пришлось пройти. «Моя Мама, Тамара Петровна, пошла работать на Ирбитский мотоциклетный завод в 1942 году, ей тогда исполнилось шестнадцать лет, – рассказывает председатель совета ветеранов Ирбитского мотоциклетного завода Любовь Зверева. – Смены были по двенадцать часов, а когда переводили на военное положение, то ночевали прямо в цехе. Мама вспоминала, что мучил их не только голод, но и холод. Производственные помещения отапливали буржуйками, на дрова таскали с реки сплавной лес, тяжеленные бревна»…

Материал – в сегодняшнем номере «ОГ» на полосе «Общество».

Главный текст сегодняшнего номера «Областной газеты» посвящён прошедшему в Москве XX съезду «Единой России». Делегаты определились с кандидатами на выборы в Государственную думу. Но… не обошлось без неожиданностей. О том, какие три сюрприза приготовили для избирателей единороссы – читайте на первой полосе нашего издания.

Сегодня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Через неделю жителям страны станут доступны и другие востребованные направления. Одни недоумевают, как можно открывать границы в условиях нового всплеска заболеваемости COVID-19, и опасаются, что расширение программы полётов приведёт к ещё большему ухудшению эпидситуации. Другие радуются возможности бюджетно отдохнуть на море. «Областная газета» анализирует – позволит ли открытие Турции разгрузить российские курорты и стабилизировать цены на отдых?

Теперь к новостям спорта. Да, сейчас в разгаре чемпионат Европы по футболу, но главная битва этих выходных развернулась на паркете, а не на поле. Екатеринбургская «Синара» досрочно выиграла финальную серию чемпионата России по мини-футболу и спустя одиннадцать лет вернула себе звание сильнейшей команды страны. В четвёртом матче наша команда выиграла у хозяев – «Тюмени» – со счётом 8:4. Евгений Ячменёв на четвёртой полосе «ОГ» рассказывает о том, как это было.

Также пловчиха Анастасия Кирпичникова из нижнетагильского спортклуба «Спутник» прошла квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио на открытой воде. В отборе в Сетубале (Португалия) она вошла в восьмёрку сильнейших и теперь сможет выступить на Играх сразу в двух видах плавания. Таким образом, Анастасия стала первой россиянкой в истории, которая квалифицировалась на Олимпиаду и в бассейне, и на открытой воде. Остаётся только надеяться, что Игры в Токио не будут перенесены ещё раз и состоятся этим летом.

Подробности об успехах Анастасии – в тексте Петра Кабанова.