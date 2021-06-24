Египет будет пускать вакцинированных туристов без теста на COVID-19

Россияне, привитые Спутником-V, могут не сдавать ПЦР-тесты. Фото: Павел Ворожцов

В список одобренных вакцин вошёл "Спутник V". Экспресс-тест на коронавирус должны будут сдавать только те прилетевшие из стран, где зафиксировали мутации. Россия в этот список не входит.

Вакцинированным туристам на границе необходимо будет предоставить сертификат о прохождении вакцинации. Въезд в страну разрешён тем, кто получил второй компонент вакцины "Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и привился однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson за 14 дней до поездки, сообщает ТАСС.

В сертификате должны быть QR-код и печать официального органа. Если есть какие-то исправления и дописки, то документ не принимается.

Нововведение касается тех стран, которые затронуты мутировавшими штаммами коронавируса. Пока что в список входят только Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки. Приезжие из этих государств должны будут по прибытии сдать экспресс-тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то иностранный гражданин должен будет сделать уже ПЦР-тест. Если и в этом случае результат покажет наличие вируса, то туриста поместят в "ковидный" госпиталь.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Египте несколько стабилизировалась. За сутки в стране выявляют до 500 инфицированных человек. В мае-начале июня это число превышало 1000. В России же наоборот, на 23 июня выявили ещё 17 594 инфицированных человек.

Напомним, похожие меры были введены в Греции и на Кипре.

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