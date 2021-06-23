Количество заражённых коронавирусом в России увеличилось на 17 594

В Москве, где ситуация с заболеваемостью наиболее сложная, за последние 24 часа зарегистрировали 6 534 заражённых. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие сутки лабораторно подтвердили 17 594 случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии ковид подхватили 5 368 513 россиян.

В Москве, где ситуация с заболеваемостью наиболее сложная, за последние 24 часа зарегистрировали 6534 заражённых. В Свердловской области, которая расположилась на 8-м месте в списке регионов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью, выявили ещё 183 инфицированных.

Из российских больниц выписались по выздоровлению 12 660 человек, а общее число излечившихся от коронавируса граждан превышает 4,9 млн.

В то же время опасная болезнь унесла жизни ещё 548 россиян - это максимум с 11 февраля. За всё время пандемии от коронавируса скончались 130 895 человек.

Напомним, сутками ранее в России выявили 16 715 новых пациентов.

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