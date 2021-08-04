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Общество
4 августа 2021, 05:55

Старт театрального сезона, шалинский умелец и разрешённая "Запрещённая газета": интересное в номере от 4 августа

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем о начале нового театрального года, секретах молодости пенсионерки-блогера, шалинском мастере и его идолах и многом другом.

В почтовых ящиках свердловчан появилось странное и абсурдное по своему содержанию изданию - "Запрещённая газета". За бредовым контентом издания скрывается предвыборная агитация. Как распространяется газета и почему никто не реагирует на нарушения выборного законодательства? Об этом рассказываем в главом тексте номера.

Вышла полоса "Старшее поколение". Одним из героев в этот раз стала 66-летняя екатеринбурженка Елена Сабурова. После выхода на пенсию она начала вести блоги в соцсетях, разрабатывать авторские экскурсии и писать книги. Она поделилась секретом своей молодости: "Стареть не страшно – есть столько возможностей применить свои способности. При большом желании можно сломать стереотипы и просто выйти из дома, найти единомышленников, интересно организовать свой досуг. Жизнь тогда сильно поменяется, и это того стоит! Сейчас я себя чувствую на 45–50 лет. У меня ещё все впереди!".

"Областная газета" побывала в гостях у жителя посёлка Сабик близ Шали Михаила Брылунова. В округе он известен своим увлечением – в мастерской «Диверия» умелец изготавливает скульптуры из дерева. Сейчас он увлечён пермской мифологией, древними угорскими богами, и это находит отклик в его работах. Фото его причудливых работ здесь.

И напоследок - о старте театрального сезона. Представляем гид на август и рассказываем, чего ждать от нового года в театрах.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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