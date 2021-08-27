На Пхукете отменили обязательный карантин для привитых «Спутником V»

Таиланд остаётся излюбленным местом отдыха многих россиян. Фото: Владимир Мартьянов

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной «Спутник V» гражданам въезжать на Пхукет без соблюдения карантина. Вопрос по другим туристическим зонам пока остаётся открытым.

Об этом в своём telegram-канале сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского генерального консула в Таиланде.

16 августа национальный комитет Таиланда по борьбе с COVID-19 в ходе заседания в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в отдельные туристические районы королевства (так называемые «песочницы»). Об этом сообщало посольство РФ в Таиланде.

Тогда отмечалось, что подробная информация о доступных туристических районах Таиланда, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда. Можно предположить, что, если приём привитых «Спутником V» туристов не приведёт к росту заболеваемости коронавирусом на Пхукете, данный опыт будет применён и на других курортах королевства.

Когда будет возобновлено полноценное авиасообщение с Таиландом, пока неизвестно. Федерального агентства воздушного транспорта 23 июля сообщило, что российские авиакомпании получили допуски на полеты в 14 государств, в том числе и в эту страну Юго-Восточной Азии, передаёт АТОР. Напомним, что допуски не меняют ситуацию, поскольку не являются официальным разрешением на полёты. Но как только они возобновятся, авиакомпании смогут воспользоваться своим правом на полёты.

Напомним, Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как писала «Областная газета», исключение было сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Также были разрешены перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полёты по отдельным решениям Правительства РФ.

С сегодняшнего дня, 27 августа, Россия сняла все запреты на авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, которое было прервано из-за пандемии COVID-19. Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. Правда, Южная Корея и Чехия не принимают туристов из РФ. В эти страны можно приехать на лечение или учёбу, а также со срочными гуманитарными целями.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет авиасообщение с курортами Египта.

В конце июля «Облгазета» составила полный наглядный список стран, где сейчас могут отдохнуть наши туристы.