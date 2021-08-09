Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта

Рейсы начинают выполнять авиакомпании EgyptAir и «Россия». Фото: Павел Ворожцов

Авиакомпания EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и курортами Красного моря Хургадой и Шарм-эш-Шейхом (Шарм-эль-Шейх). Первый рейс вылетит из российской столицы в Хургаду в девять часов утра понедельника.

В Хургаду организуют четыре рейса в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Как передаёт РИА «Новости», с сегодняшнего дня авиасообщение с египетскими курортами возобновляет и компания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Она будет выполнять по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы еще семи авиакомпаниям. Они смогут ими воспользоваться после разрешения оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Авиаперевозчики собираются осуществлять рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов. Примечательно, что второго по численности населения города страны - Санкт-Петербурга - в списке нет.

Как писала «Областная газета», в конце июля стало известно, что количество рейсов в Египет маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх будет увеличено до 5 рейсов в неделю на каждом направлении. Отметим, что большая часть россиян вынуждена летать на заграничные курорты через Москву, несмотря на значительные расходы, так как прямых рейсов из административных центров регионов попросту нет или не было.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не выдало ни одного нового допуска на полёты в Египет. В разделе об отказах значилось 231 направление из аэропортов России на курорты Египта.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперелётов в Египет после крушения российского Airbus A321 компании «Когалымавиа». Авиасообщение с арабской страной полностью возобновилось только в апреле 2021 года. 8 июля Владимир Путин снял ограничение с перелётов чартерных рейсов на курорты Египта.