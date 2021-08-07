Росавиция разрешила полёты в Египет из Екатеринбурга

Перелёты станут возможны после заключения оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы из Екатеринбурга и других городов России на курорты Египта. Их получили четыре авиакомпании.

Допуски на полёты в Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх), Каир и Хургаду получили «Россия», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind и AZUR air. Однако выполнение рейсов невозможно без разрешения оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Российским авиакомпаниям, подавшим заявления в соответствии с регламентом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств, указано в документе. При этом отмечается, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов.

Авиаперевозчики собираются осуществлять рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов. Примечательно, что второго по численности населения города страны - Санкт-Петербурга - в списке нет.

Как писала «Областная газета», в конце июля стало известно, что количество рейсов в Египет маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх будет увеличено до 5 рейсов в неделю на каждом направлении. Отметим, что большая часть россиян вынуждена летать на заграничные курорты через Москву, несмотря на значительные расходы, так как прямых рейсов из административных центров регионов попросту нет или не было.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не выдало ни одного нового допуска на полёты в Египет. В разделе об отказах значилось 231 направление из аэропортов России на курорты Египта.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперелётов в Египет после крушения российского Airbus A321 компании «Когалымавиа». Авиасообщение с арабской страной полностью возобновилось только в апреле 2021 года. 8 июля Владимир Путин снял ограничение с перелётов чартерных рейсов на курорты Египта.