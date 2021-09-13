Право заполнить анкету Всероссийской переписи населения онлайн имеют 2,5 миллиона свердловчан

Возможность ответить на вопросы самостоятельна есть у обладателей подтверждённых учётных записей на госуслугах

Более половины жителей Свердловской области смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн. Сделать это можно будет при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

У свердловчан будет возможность самостоятельно заполнить электронную форму опросника. «На сегодняшний день на едином портале зарегистрированы почти 3,6 миллиона жителей региона старше 14 лет. То есть 83,3% от общего числа уральцев. Из них подтверждённую учётную запись имеют 2,5 миллиона человек. Принять участие в переписи онлайн смогут только владельцы подтверждённых учёток», – пояснил исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, подтвердить учётную запись можно при помощи банковского мобильного приложения Сбербанка, Банка ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка и некоторых других финансово-кредитных организаций. Кроме того, это можно сделать в ближайшем офисе МФЦ или центре обслуживания, которые указаны на сайте госуслуг.

Напомним, что подтверждённая учётная запись позволяет пользоваться самим сайтом госуслуг, а также другими государственными сервисами и участвовать в различных общественных голосованиях. По заверениям специалистов, процесс заполнения электронной анкеты потребует не более 20 минут. Респондентам предстоит ответить на вопросы о возрасте, поле, уровне образования, условиях проживания и многом другом.

Как писала «Областная газета», Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Однако, в электронном формате она закончится раньше – 8 ноября. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года. В очном формате, при поквартирном и подомовом обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также ответить на вопросы анкеты можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».

Напомним, что предыдущая перепись состоялась в 2010 году. Всероссийская перепись населения-2021 поможет оценить масштаб перемен за десятилетие и станет ценным источником знаний о структуре, составе и других социально-демографических характеристиках населения.

Сначала перепись хотели начать в октябре 2020 года. Её переносили на апрель этого года, затем - на сентябрь 2021 года, и потом - на октябрь. При этом в некоторых муниципалитетах, в том числе свердловских, перепись началась заранее, в прошлом году. В ноябре-декабре переписчики добрались до населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО.

В Екатеринбурге в организации переписи будут задействованы 3,2 тысячи человек. В общей сложности на проведение соответствующих мероприятий в Екатеринбурге потратят более 23 млн рублей из федерального бюджета.