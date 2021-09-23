На Урале увековечат память детского писателя Владислава Крапивина

Владислав Крапивин – легендарный Командор, автор замечательных произведений для детей и юношества. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти Владислава Крапивина. В честь 85-летия со дня рождения детского писатели в регионе пройдут торжественные мероприятия.

Проведение мероприятий запланировано на 2023 год. В частности, планируется организовать "Крапивинский фестиваль" с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина, сообщает департамента информполитики региона. Свердловскому правительству поручено сформировать организационный комитет.

Отмечается, что несколько мероприятий, связанных с уральским писателем, пройдут уже в этом году. Так, Свердловская государственная детская филармония приступила к созданию новой концертной программы – "Литературно-музыкального подношения В. П. Крапивину "Барабаны, паруса и шпаги". Премьера запланирована на декабрь.

Кроме того, в 2021 году на Среднем Урале состоятся всероссийская конференция "Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка" и вручение международной детской литературной премии имени Крапивина.

"Владислав Петрович Крапивин – легендарный Командор, автор замечательных произведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы", – отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Напомним, Владислав Крапивин скончался на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице №1. Писателя похоронили на Широкореченском кладбище. О том, как уральцы прощались с легендой, "Областная газета" рассказывала и показывала.

Владислав Крапивин является одним из наиболее узнаваемых в мире советским и российским автором детско-юношеской литературы. В частности, он написал такие книги, как "Журавлёнок и молнии", "Колыбельная для брата", "Валькины друзья и паруса", "Палочки для Васькиного барабана", "Тень Каравеллы", "Мальчик со шпагой". В июле 1961 года писатель создал внешкольное детское общественное объединение "Каравелла", изучающее морское дело.

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