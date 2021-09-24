Доброе утро, дорогие читатели!

Главный вопрос этого номера – как привести в чувство тех, кто любит езду по улицам с громкой музыкой и без глушителя? Запрет на назойливую рекламу из динамиков на зданиях уже работает, а вот водителям, которые оглушают прохожих музыкой и рёвом выхлопной трубы, закон – не указ. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Нужны ли подобные запреты в нашем регионе или достаточно воспитательных мер?

И в продолжение транспортного вопроса: на прошлой неделе депутаты Екатеринбургской гордумы наведались в Академический, чтобы обсудить, в частности, строительство трамвайной ветки в восьмой район. Предполагалось, что запуск трамвая до Академического станет подарком к 300-летию уральской столицы. Но сейчас уверенности в том, что строителям удастся успеть к 300-летию города, нет. Почему?

Между тем, в Нижнем Тагиле придумали, что делать с кадровым дефицитом в промышленности. Предприятия нуждаются в квалифицированных рабочих и креативных инженерах. Но выпускники школ штурмуют вузы в мегаполисах или оканчивают тагильские колледжи по востребованным в крупных городах профессиям и пакуют чемоданы. Что намерены предпринять городские власти, чтобы Нижний Тагил не стал городом пенсионеров?

В екатеринбургском Центре современной драматургии премьера – спектакль «Как я обманул всех и Бога». Поставил его Алексей Федорченко. Кинорежиссёр и сценарист, ещё недавно выпустивший свой последний фильм, выступил в непривычной для всех роли, в необычном камерном пространстве. И пьеса написана им же, в соавторстве с Лидией Канашовой. Пройти мимо театральной постановки Алексея Федорченко никак нельзя. В числе первых на новом спектакле побывали и корреспонденты «ОГ».