Первое заседание нового созыва Заксобрание Свердловской области, Демидовская ассамблея и документалка про Сергея Бодрова - главное в свежем номере "ОГ"

Доброе утро! Рассказываем о самом интересном в номере "Областной газеты" за 9 октября.
Вчера в Екатеринбурге прошло первое организационное заседание областного Законодательного собрания нового созыва. Региональных законодателей приветствовал губернатор Евгений Куйвашев, который напомнил в своём выступлении, что в ближайшее время им предстоит сосредоточиться на формировании и принятии бюджета Свердловской области на предстоящие три года.
Вчера сенатор РФ, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель отметил 84-летие. В свой день рождения Эдуард Эргартович открыл в Нижнем Тагиле XI Международную Демидовскую ассамблею. Главным организатором ассамблеи стал Международный Демидовский фонд, который Россель возглавляет с 1992 года.
Мы продолжаем знакомить читателей с победителями редакционного конкурса среди садоводов «С ОГорода на стол». В предыдущих номерах рассказывали об успехах в выращивании тепличных овощей екатеринбурженки Ольги Сабуровой, секретах получения и переработки богатого урожая тыкв жительницы Талицы Нины Зуевой. В этот раз – материал об увлечённом виноградом пенсионере из города Камышлова Павле Чекунове.
В Ельцин Центре представили документальную картину «Нас других не будет» – рассказ о Сергее Бодрове-младшем, трагически ушедшем из жизни 20 сентября 2002 года. За новое осмысление личности Сергея Бодрова взялся режиссёр и телеведущий Пётр Шепотинник. Собрав в фильме его близких друзей, коллег и соратников, он задаётся вопросом: «Можно ли снять оптимистический фильм о Бодрове?»
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».