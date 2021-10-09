Первое заседание нового созыва Заксобрание Свердловской области, Демидовская ассамблея и документалка про Сергея Бодрова - главное в свежем номере "ОГ"

Доброе утро! Рассказываем о самом интересном в номере "Областной газеты" за 9 октября.

Вчера в Екатеринбурге прошло первое организационное заседание областного Законодательного собрания нового созыва. Региональных законодателей приветствовал губернатор Евгений Куйвашев, который напомнил в своём выступлении, что в ближайшее время им предстоит сосредоточиться на формировании и принятии бюджета Свердловской области на предстоящие три года.

Вчера сенатор РФ, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель отметил 84-летие. В свой день рождения Эдуард Эргартович открыл в Нижнем Тагиле XI Международную Демидовскую ассамблею. Главным организатором ассамблеи стал Международный Демидовский фонд, который Россель возглавляет с 1992 года.

Мы продолжаем знакомить читателей с победителями редакционного конкурса среди садоводов «С ОГорода на стол». В предыдущих номерах рассказывали об успехах в выращивании тепличных овощей екатеринбурженки Ольги Сабуровой, секретах получения и переработки богатого урожая тыкв жительницы Талицы Нины Зуевой. В этот раз – материал об увлечённом виноградом пенсионере из города Камышлова Павле Чекунове.

В Ельцин Центре представили документальную картину «Нас других не будет» – рассказ о Сергее Бодрове-младшем, трагически ушедшем из жизни 20 сентября 2002 года. За новое осмысление личности Сергея Бодрова взялся режиссёр и телеведущий Пётр Шепотинник. Собрав в фильме его близких друзей, коллег и соратников, он задаётся вопросом: «Можно ли снять оптимистический фильм о Бодрове?»