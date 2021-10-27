За сеном - к соседям, на Олимпиаду - в Пекин, а гулять по набережной - в Тагил, - главное в номере "Областной газеты" за 27 октября

Доброе утро, дорогие читатели.

В магазинах области может стать меньше молока свердловских производителей. Виной тому - засуха. Уже сейчас впервые за постсоветский период свердловские хозяйства стали запасать солому, а некоторые – завозить сено и сенаж из других регионов. Собственных кормов в регионе катастрофически мало. Рассказываем, как стараются выйти из положения уральские аграрии.

Новость для тех, кто любит путешествия выходного дня по Среднему Уралу. В Нижнем Тагиле вчера открылась вторая очередь благоустроенной набережной – «Тагильская лагуна – 2». Аналогов подобной территории в Свердловской области нет. Новый участок набережной – ещё один подарок тагильчанам к юбилею города, который будет отмечаться уже в следующем году. Наблюдатели говорят, что это настоящая детская мечта.

Начинаем обратный отчёт до старта XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине. До старта остаётся ровно 100 дней. «Облгазета» собрала актуальную информацию о вторых за 15 лет Играх в Китайской Народной Республике

Между тем, вчера первый вице-премьер РФ поддержал свердловских рационализаторов. На пленарном заседании «Марафон рационализаторов» в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021 с Андреем Белоусовым удалось пообщаться инженерам двух свердловских заводов - представителю Уральского приборостроительного завода и Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов.