Сто дней до Поднебесной

Огонь Игр была передан на прошлой неделе организаторам Олимпиады в Пекине на церемонии, которая состоялась на афинском историческом стадионе «Панатинаикос» Фото: IOC/Milos Bicanski

Сегодня, 27 октября, остаётся ровно 100 дней до старта XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Им предстоит быть уже вторыми, которые пройдут в условиях пандемии. «Облгазета» собрала актуальную информацию о вторых за 15 лет Играх в Китайской Народной Республике.

Олимпиада вновь возвращается в Поднебесную. Пекин впервые в истории стал столицей и летних, и зимних Игр. Причём произошло это с относительно небольшим интервалом: с 2008-го по 2022-й. Кроме того, это уже вторая зимняя Олимпиада, которая пройдёт в Азии (в 2018 году соревнования принимала Южная Корея).

Проводить главный старт четырёхлетия (в случае с Токио – пятилетия) в нынешних условиях задача – архисложная. Но опыт прошедшей летом Олимпиады сыграет на руку. Основные механизмы защиты участников уже, в общем, отработаны. Поэтому многие вещи в Пекине пройдут по аналогии с Токио.

Замкнутый круг

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине уже представили первый «Playbook». Это, по сути, свод основных правил и ограничений, которые будут действовать и которым беспрекословно необходимо следовать при нахождении в Китае.

Из него мы и узнали основную информацию. Самое главное, конечно, что на Олимпиаде будет создана «замкнутая система безопасности». Организаторы отмечают, что это будет «петля» (по английски – loop). Петли будут действовать на всех трёх территориях, задействованных для Игр – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

К участию будут допущены как вакцинированные атлеты, так и невакцинированные. Но, в отличие от токийских Игр, невакцинированным спортсменам придётся пройти 21-дневный карантин. Те, у кого вакцина есть (должно пройти минимум 14 дней после последней прививки), сразу отправятся в «петлю». Атлеты будут жить в специальных отелях, передвигаться только на специальном транспорте по заранее спланированным маршрутам. Спортсмены будут посещать тренировочные и соревновательные арены, официальные мероприятия, награждения и церемонию закрытия и открытия. И всё. За пределы «петли» выйти не получится. Тестирование на коронавирус будет ежедневным. В случае сомнительного результата человека поместят на карантин.

Однако пока в МОК не решили, что делать с вакцинами, не признанными конкретными странами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Речь, в частности, идёт про наш «Спутник V». На данный момент отечественная вакцина не признана в Китае и ВОЗ, но ей, вероятнее всего, будут привиты наши спортсмены. Очень хочется надеяться, что в общей борьбе с новой инфекцией МОК встанет на сторону здравого смысла, а не на сторону бумажной бюрократии. В противном случае, к отсутствию флага, гимна и национальной символики добавится ещё и карантин.

«Материковые» зрители

Остальные правила схожи в токийскими: минимизация физического взаимодействия, гигиена, социальная дистанция, ношение масок (обозначены специальные номера и типа защиты) и так далее. Стандартные атрибуты нашего времени.

Но между Олимпиадами в Токио и Пекине есть одно существенное отличие. МОК планирует допустить на трибуны зрителей, но только с материковой части Китая. Иностранцы по-прежнему не смогут посетить Игры.

В сообщении на сайте Международного олимпийского комитета говорится, что МОК и Международный паралимпийский комитет «приветствуют решение разрешить продажу билетов». Можно сделать вывод, что окончательное решение всё же пока не принято, но в опубликованном своде правил МОК не опровергает это утверждение. Кстати, многие обратили внимание на уточнение «материковой части». Это означает, что посетить Игры не смогут жители Гонконга и Макао, как особых территориально-административных единиц КНР.

Вероятно, в дальнейшем будет объявлено, сколько именно билетов поступит в продажу (арены явно не заполнят полностью). Но допуск зрителей на олимпийские арены – хоть и рискованный, но большой шаг к возвращению традиционного формата крупных спортивных соревнований.

Цифры Пекина-2022

Но со зрителями или без, Игры всё равно пройдут. Церемония открытия запланирована на 4 февраля на Пекинском национальном стадионе. Закрытие там же – 20 февраля.

Спортсмены разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (и 15 дисциплинах). Интересно, что количество видов не меняется с 2002 года, с Солт-Лейк-Сити. Однако с каждым годом растёт количество медалей. 109 комплектов – самое большое число за всю историю. На прошлых Играх в Корее их было 102. В этот раз новые награды будут разыграны в бобслее, шорт-треке, фристайле, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборде. Планируется, что участие примут около 4000 спортсменов из почти 100 стран.

По тенденции последних лет пекинская Олимпиада станет самой гендерно равной из зимних: процент женщин-участниц вырастет с 41 (так было в Пхёнчхане-2018) до 45 процентов.

Игры пройдут в трёх кластерах: в Пекине, Яньцине к северо-западу от столицы и в Чжанцзякоу. Последний кластер расположен почти в 200 километрах от Пекина, но на скоростном поезде туда можно будет добраться за один час.

Кандидаты в сборную Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список кандидатов для подготовки к участию в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года. В него вошло 599 спортсменов. Напомним, что сборная России по-прежнему выступит под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Но Игры в Пекине должны стать последними, на которых страна будет лишена национальных атрибутов. Понятно, что список из 599 спортсменов заметно сократится. Кто именно поедет на Олимпиаду, мы узнаем гораздо позже, поскольку сезон только берёт начало. Тем более в зимних видах принято разыгрывать квоты, а не личные лицензии. В Пхёнчхане-2018 в итоговый состав вошло 169 атлетов. На данный момент в списке кандидатов 15 представителей Свердловской области: Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин (все – биатлон), Самир Мастиев (лыжное двоеборье), Кристина Прокопьева, Илья Маньков (оба – прыжки на лыжах с трамплина), Александр Смелов (сноуборд), Сергей Зборовский (хоккей), Софья Бойцова, Анна Вострикова, Евгения Захарова, Алёна Крылова, Инна Лаврентьева (все – шорт-трек). Кроме того, в списке также есть уроженцы и воспитанники области, которые сейчас выступают за другие регионы (клубы). Это, например, уроженец Серова биатлонист Василий Томшин, хоккеисты, родившиеся в Нижнем Тагиле, Александр Радулов, Никита Сошников, Дмитрий Юдин. Сразу четыре уроженца области – в фигурном катании, однако все они представляют другие регионы. Так, на участие в Играх рассматривается Анастасия Гулякова, она родилась в Ревде, сейчас тренируется у Алексея Мишина в Петербурге. В парном катании – молодой дуэт из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков, они занимаются в группе Нины Мозер в Москве. Это очень перспективные фигуристы, но их время настанет, скорее всего, в следующем олимпийском цикле. Реальные шансы на попадание в Пекин есть у подопечной Этери Тутберидзе – 15-летней Майи Хромых, уроженки Нижнего Тагила. Уверены, что за золото этих Игр поборется Александр Галлямов- действующий чемпион мира в паре с Анастасией Мишиной (тренер Тамара Москвина, Петербург), спортсмен начинал карьеру в Екатеринбурге. Добавим, что на прошлой зимней Олимпиаде от Свердловской области выступил один спортсмен – сноубордист Антон Мамаев. Уроженец Свердловска и воспитанник уральского хоккея Павел Дацюк стал олимпийским чемпионом.