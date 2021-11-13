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Общество
13 ноября 2021, 06:00

Куда уходят депутаты, когда сдают мандаты, где отдыхали уральцы в «ноябрьские каникулы», как солить капусту – самое интересное в свежем номере «ОГ»

Добрый день, дорогие читатели! Хочу обратить ваше внимание на самые интересные материалы свежего номера «Областной газеты».

После сентябрьских выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области прошло без малого два месяца. По результатам голосования состав регионального парламента изменился практически наполовину. Новичкам ещё предстоит проявить себя, а вот, куда ушли те, кто остался без мандата, чем они занялись? «ОГ» это выяснила, подробности – в материале на первой странице.

Чтобы уменьшить контакты людей и добиться снижения заболеваемости коронавирусом, власти ввели нерабочие дни перед ноябрьскими праздниками. Однако многие уральцы решили «урвать шанс» и отправиться в мини-отпуск. Журналист «ОГ» выяснила, куда именно ездили отдыхать земляки, и рассказала об этом в материале «Тур во время чумы».

Предзимье – самое время для засолки капусты. Какие сорта следует для этого выбрать, как правильно шинковать, мять капусту, сколько соли класть, как приготовить суточные щи – в материале «Пора квасить» на странице «Дом. Сад. Огород».

Свердловский боец Иван Штырков провёл свой третий поединок в одной из сильнейших лиг России по смешанным единоборствам – ACA (Absolute Championship Akhmat) . В ярком бою «Уральский Халк» в первом раунде нокаутировал ещё одного представителя Екатеринбурга – Артура Астахова.Как ему это удалось, где он готовится к боям – в интервью победителя «Облгазете».

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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