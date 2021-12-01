Игра в ковида, подвал Попова и новый тренер «Автомобилиста»: самое интересное в номере «Областной газеты» за 1 декабря

Доброе утро, уважаемые читатели! Предлагаем вам познакомиться со свежим номером "Областной газеты".

С сегодняшнего дня Уральский федеральный университет досрочно выводит с дистанта на очное обучение первокурсников трёх институтов и двух департаментов. Между тем подобный опыт ряда школ региона показал, что это ведёт к новому витку закрытия классов. Подробности - в нашем материале.

Интересную новость на днях сообщили наши красноуфимские коллеги: на территории местного аэродрома, который простаивал много лет, вдруг появились новые ангары. Жители города поначалу обрадовались – неужели воздушную гавань возрождают? Но всё оказалось куда прозаичнее: Красноуфимский аэродром стал производственной площадкой нового деревообрабатывающего предприятия. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

75-летний скульптор из Екатеринбурга Геннадий Попов 18 лет прожил в подвале старого дома. Этой весной здание определили под снос, жильцов расселили, а Геннадий Попов остался там на полгода. О пенсионере узнал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и мужчине предоставили помещение в центре социального обслуживания населения. Однако он отказывается там жить.

И напоследок, конечно, о спорте. В хоккейном клубе «Автомобилист» произошли долгожданные для болельщиков команды перестановки. Канадский специалист Билл Питерс покинул пост главного тренера «шофёров», на его место был назначен Николай Заварухин, работавший ассистентом у Питерса. Всё о новом тренере - в нашем материале.