ВЦИОМ: Почти треть россиян не употребляет алкоголь

69% опрошенных россиян сообщили, что хотя бы иногда употребляют спиртные напитки. Фото: Алексей Кунилов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, нацеленный на определение процента населения, употребляющего алкоголь, и осведомлённости россиян о поддельных спиртосодержащих напитках. Согласно результатам, 31% жителей России вообще не употребляет алкоголь.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, 69% опрошенных россиян сообщили, что хотя бы иногда употребляют спиртные напитки. Наиболее популярными алкогольными напитками в стране стали:

Водка (её употребляют 59% пьющих граждан);

Пиво (48%);

Шампанское и вино (21%);

Самогон (19%);

Коньяк (15%).

Большинство жителей России хорошо осведомлены о наличии в стране проблемы с контрафактным алкоголем - таких 88%. Остальные 12% услышали об этом впервые. Россияне считают, что чаще всего подделывают водку (79%), коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%), пиво (10%).

При этом 91% респондентов уверены в том, что поддельный алкоголь опасен для жизни, в то время как 5% опрошенных так не считают.

Всего в социологическом опросе приняло участие 1 600 россиян старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью в период с ноября по декабрь 2021 года.

Напомним, в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Свердловской области. Пострадавшие начали поступать в больницы Среднего Урала с 7 октября. Погибли 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области. По данным на 26 октября, количество жертв контрафактного алкоголя возросло до 30 человек.

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