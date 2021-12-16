В деле об отравлении метанолом на Среднем Урале появились ещё два фигуранта

Шесть из семи обвиняемых, кроме Олега Романова, арестованы до апреля следующего года. Фото: Павел Ворожцов.

Количество фигурантов дела о смертельном отравлении поддельным алкоголем в Екатеринбурге увеличилось до семи. Шести подозреваемым продлили арест до апреля 2022 года.

Ранее было известно об аресте Армена Аветисяна, Надира Мамедова, Микайыла Назарова, Анара Айвазова и Олега Романова. Они обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст.238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга, новыми фигурантами дела стали Адалат Гурбанов и Заур Джаббаров. Шесть из семи обвиняемых, кроме Олега Романова, арестованы до апреля следующего года. При этом документы на продление ареста жителю Белоярского Олегу Романову в районный суд не поступали.

Напомним, в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Свердловской области. Пострадавшие начали поступать в больницы Среднего Урала с 7 октября. Погибли 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области. По данным на 26 октября, количество жертв контрафактного алкоголя возросло до 30 человек.

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