Доброе утро, дорогие читатели!

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил действие QR-кодов в торговых центрах и разрешил общепиту работать по ночам. Многие уральцы отнеслись к этому решению, как к новогоднему подарку, ведь теперь они смогут полноценно подготовиться к празднику и отметить его. Рады послаблениям и бизнесмены. Некоторые – настолько, что отметили это событие салютом и шампанским. Успеют ли предприниматели наверстать упущенное за неделю до конца года?

Между тем, в предновогодние недели традиционно растёт интерес к кредитам. И оказывается, закредитованность жителей Свердловской области – выше, чем в других регионах. За 11 месяцев текущего года сумма займов свердловчан в банках выросла на 18 процентов – до 732 млрд рублей. Половина суммы – долг по ипотечным кредитам. Остальное – это потребительские займы, которые жители берут не только на крупные покупки, но и на решение будничных проблем. На что чаще нужны займы уральцам, и как решить проблему закредитованности?

Трогательная предновогодняя история произошла в Реже – местные жители сделали ледяную горку и благоустроили территорию в память о 90-летнем ветеране. Каждую зиму он заливал горку в одиночку, а в родном посёлке Озёрный высадил целую аллею и благоустроил сквер. В апреле этого года она был убит в собственной квартире – вчера в Свердловском областном суде вынесли приговор убийце…