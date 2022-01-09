Военный самолёт доставил уральских конькобежцев из Алма-Аты в Кольцово

Военный самолёт Ил-76, совершавший вывозной рейс из Алма-Аты, приземлился в международном аэропорту Кольцово в 18:50. Фото: Евгения Скачкова.

Военный самолёт Ил-76, совершавший вывозной рейс из Алма-Аты, приземлился в международном аэропорту Кольцово в 18:50. Он доставил домой 14 уральцев, большинство из которых - молодые спортсмены.

О вывозе россиян из Казахстана военной авиацией "Областная газета" писала ранее.

На борту самолёта, прибывшего в Екатеринбург, находилась сборная команда конькобежцев из Челябинска в составе 12 человек – они ездили в Казахстан на соревнования. Также с ними были два тренера.

Фото: Павел Ворожцов

По словам спортсменов, 27 декабря они улетели на соревнования в Казахстан, вернуться должны были 16 января, однако из-за текущей обстановки в стране было решено уехать раньше. Во время соревнований и в дороге до аэропорта сборная находилась под охраной.

"Родители беспокоились, дозвониться было тяжело. На соревнованиях мы были в горах, поэтому никаких протестов не видели. Везли в аэропорт нас тоже по дороге, которая проходила по окраине города, а протесты все были в основном в центре", – сказал один из спортсменов.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, в Казахстане 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

При правительстве была создана комиссия по урегулированию ситуации. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 4 января, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, но беспорядки после этого не прекратились. Правительство страны ушло в отставку, а в Алматинской, Мангистауской областях и в городах Алма-Ата и Нур-Султан был введён режим ЧП.

Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём траура по погибшим в ходе беспорядков.

На сегодняшний день ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась, сообщает ТАСС. В период с 1 по 9 января правоохранительные органы республики возбудили 125 уголовных дел и задержали порядка 5,8 тыс. человек.