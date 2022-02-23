Екатеринбуржец вытоптал на льду олимпийского медведя-панду

Ранее екатеринбуржец вытаптывал и другие рисунки. Фото: страница Леонида Валитова в Instagram

В Екатеринбурге на льду Нижне-Исетского пруда появилась большая картина. На ней изображён олимпийский мишка-панда.

Свою работу местный житель Леонид Валитов показал в Instagram. Снимки гигантского медведя, которого пришлось фотографировать с помощью квадрокоптера, он сопроводил стихотворением:

"Позади ещё одна Олимпиада — Пекин две тыщи двадцать два. Медали для спортсменов — высшая награда, Для всей страны — эмоции, моменты волшебства! Здесь страсть борьбы и вкус победы, Здесь гордость Ваших пап и мам, Гордость Ваших бабушек и Ваших дедов! Предел их счастья близок к небесам. В мире спорта знают наших, Что сильна российская команда! От меня Вам лично на Химмаше Олимпийский мишка-панда".

Добавим, ранее екатеринбуржец вытаптывал и другие рисунки. Своими работами он поддерживал хоккейный клуб "Автомобилист" и фигуристов, призывал освободить дворы от машин и просто желал доброго утра.

Напомним, 20 февраля состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Знамя сборной России нёс лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион, инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии Александр Большунов.

По итогам Игр российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд. В ночь на 22 февраля в Екатеринбург с олимпийским серебром вернулись Светлана Миронова и Ирина Казакевич.