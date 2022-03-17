Задержавшиеся в Турции туристы вернулись в Екатеринбург

Туристы уже прибыли в Екатеринбург. Фото: Александр Исаков

Туристы из Екатеринбурга, задержавшиеся в Турции почти на неделю, только что получили багаж в аэропорту Кольцово. Ранним утром их самолёт совершил посадку в Казани, а затем продолжил полёт и сел в столице Урала.

Об этом "Областной газете" рассказала Яна Кирс, которая отдыхала с супругом в турецкой Анталье.

"Всё у нас хорошо, багаж получили. Долетели без каких-то проблем", — сообщила она изданию.

Ранее мы рассказывали, что семейная пара должна была вылететь домой 10 марта, но их рейс отменили. Екатеринбуржцам было предоставлено жильё в пятизвёздочной гостинице. Спустя три дня их перевезли в другой отель — Asteria Kremlin Palace. Позже их попытались переселить. Однако после 5 часов ожидания в холле мест для пары не осталось и их вернули обратно.

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