Кабмин РФ выделил 7,5 млрд рублей на программу кешбэка за детский отдых

Продажи путёвок в детские лагеря стартуют в ночь на 31 марта. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России выделило из резервного фонда 7,5 млрд рублей. Деньги пойдут на программу возврата половины стоимости путёвки в детские лагеря.

Соответствующий вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании кабмина. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, возможностями программы в этом году смогут воспользоваться не менее 450 тысяч ребят.

Напомним, продажи путёвок стартуют в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая. По правилам программы, родитель покупает путёвку по карте "Мир", и в течение 5 дней на неё возвращается 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей.

Программа детского кешбэка была запущена в 2021 году. Тогда же ей воспользовались родители 420 тысяч ребят. Было приобретено путёвок на общую сумму около 10 млрд рублей, сумма возврата составила почти 5 млрд рублей.

Добавим, 15 марта стартовали продажи туров по России с кешбэком. Граждане снова смогут возвращать 20% от стоимости путёвок, которые длятся от двух ночей. Подробнее об этом читайте тут.

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