300-летие Нижнего Тагила: как город отмечает свой юбилей. Видео

Третий день празднования завершится фестивалем фейерверков. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня Нижний Тагил третий день подряд отмечает День города. Такие продолжительные гуляния связаны с 300-летием города.

О том, что интересного было вчера, во второй праздничный день, рассказал и показал мэр Владислав Пинаев. В соцсети "ВКонтакте" он опубликовал видео, как с супругой поздравил молодоженов.

"Мы с Леной больше 30 лет вместе, пожелали и ребятам жить дружно, главное — уважать друг друга! А я надеюсь, все молодожены будут приезжать к памятнику Петру и Февронии в парк "Народный". Пусть будет хорошая традиция", — написал глава города.

Кроме того, градоначальник разместил на личной странице фрагмент показательных выступлений флайбордистов.

А также фестиваля фейерверков. Как ранее писала "Областная газета", в шоу должны были принять участие команды из Сергиева Посада, Нижнего Тагила и Твери.

Сегодня заключительный день празднования. Жителей и гостей муниципалитета ждет Кубок города по парусному спорту и фестиваль духовых оркестров. Когда и где состоятся мероприятия, можно узнать тут.

Добавим, 14 августа также было запланировано открытие стелы в честь присвоения Нижнему Тагилу звания "Город трудовой доблести". Однако оно состоялось на пару дней раньше. На церемонии было зачитано приветственное слово от имени помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

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