День прав человека ежегодно отмечают в мире 10 декабря

На Среднем Урале защитой прав человека занимается институт омбудсмена. Фото: Галина Соловьева

День прав человека был учрежден 74 года назад. 10 декабря 1948 года Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека вне зависимости от его расы, пола, национальности, религии, политических или иных убеждений, социального, сословного или иного положения.

В Свердловской области защитой прав граждан занимается институт омбудсмена во главе с Татьяной Мерзляковой. Институт уполномоченного по правам человека был создан в регионе 25 лет назад одним из первых в стране.

Именно на Среднем Урале собраны "лучшие практики работы по защите прав и свобод человека" — так оценивала ранее эффективность работы свердловского института омбудсмен России Татьяна Москалькова. За четверть века команде Татьяны Мерзляковой удалось помочь в решении многих вопросов в Свердловской области, среди них — проблемы обманутых дольщиков, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, правовая поддержка осужденных.

Осенью 2022 года омбудсмен Татьяна Мерзлякова оперативно подключилась к решению проблемных вопросов, связанных с частичной мобилизацией. В регионе была создана горячая линия, куда за несколько дней поступило больше 10 тысяч звонков. Все обращения были рассмотрены. Свердловский омбудсмен неоднократно проверяла работу сборных пунктов в регионе, посещая Еланский учебный центр. Решала вопросы с выплатами военнослужащим.

7 декабря Татьяна Мерзлякова приняла участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Омбудсмен задала вопрос президенту Владимиру Путину о второй волне мобилизации. Глава государства заверил, что необходимости в дополнительном призыве нет.