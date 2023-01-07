Подведены итоги фестиваля "Вифлеемская звезда" в Екатеринбурге

Несмотря на мороз, фестиваль посетило большое количество гостей. Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала выбрали победителей XVII Международного фестиваля ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда". Площадкой мероприятия традиционно стала территория у Храма на Крови.

В этот раз свои работы представили 30 команд из 17 регионов России, а также из Казахстана.

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, 7 января, в праздник Рождества Христова, жюри под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения выбрало победителей.

Фото: Полина Зиновьева

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место — скульптура "В ночь на Рождество". Авторы: Сергей и Валерий Поташевы (Архангельск);

2 место — "На все времена. Флот". Авторы: Андрей Коньков (Новосибирск), Сергей Сорокин (Барнаул);

3 место — "Явление звезды". Авторы: Белюков Виктор (Старопышминск), Валерий Баталов (Невьянск).​​​​​​

"Мы не первый год здесь и знаем, чем наполнен фестиваль. Всегда очень рады участвовать в нем. Выбор тем очень широкий", — рассказал Сергей Поташев корреспонденту "Областной газеты".

"В ночь на Рождество". Фото: Полина Зиновьева

Еще три работы получили приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения:

"Бой света с тьмой. Пересвет и Челубей на поле Куликовом" (Анатолий Шестаков и Роман Гореленко);

"240 лет Черноморскому флоту и 320 лет Балтийскому флоту: "Апостол Павел" (Иван Федив);

"Сим победиши!" (Мария Соловатова и Лев Брюханов).

"Сим победиши!" Фото: Полина Зиновьева

Приз главы Екатеринбурга Алексея Орлова достался скульптуре "Святому граду посвящается" (Сергей Барбашов и Ольга Гореленко).

Кроме того, были вручены и другие призы:

спецприз отряда космонавтов РФ получила работа "Путь первых" (Сергей и Никита Заплатины);

спецпризов Храма-памятника на Крови удостоены "Рождество на Святой Земле" (Сергей и Алексей Николаевы) и "Чудо Святого Николая" (Алексей Пичурин и Виталий Аликов).

спецприз отряда "Каравелла" достался скульптуре "Ветер странствий" (Игорь и Михаил Беловы);

приз Центрального военного округа — "Святое воинство" (Николай Головин, Эдуард Щербина);

приз зрительских симпатий — "Победа Архангела Михаила над драконом" (Иван Зуев).

"Ветер странствий". Фото: Полина Зиновьева

В вечернее время скульптуры подсвечиваются.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В прошлый раз 1-е место заняли Мария Соловатова и Лев Брюханов (Ижевск, Сергиев Посад) за скульптуру "Небесный пастух", 2-е место — Николай Вылка (Нарьян-Мар) за работу "Путь к Звезде", а 3-е — Валентина Патракова и Алексей Васюков (Пермский край) за скульптуру "Русский Витязь. 1913-й год. Игорь Сикорский".

Добавим, еще один фестиваль ледовых скульптур — "Европа — Азия" — проходит в самом центре Екатеринбурга в ледовом городке на площади 1905 года.

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