Темы дня

Общество
7 января 2023, 16:56

Подведены итоги фестиваля "Вифлеемская звезда" в Екатеринбурге

ледовая скульптура храма

Несмотря на мороз, фестиваль посетило большое количество гостей. Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала выбрали победителей XVII Международного фестиваля ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда". Площадкой мероприятия традиционно стала территория у Храма на Крови.

В этот раз свои работы представили 30 команд из 17 регионов России, а также из Казахстана.

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, 7 января, в праздник Рождества Христова, жюри под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения выбрало победителей.

Фото: Полина Зиновьева

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

  • 1 место — скульптура "В ночь на Рождество". Авторы: Сергей и Валерий Поташевы (Архангельск);
  • 2 место — "На все времена. Флот". Авторы: Андрей Коньков (Новосибирск), Сергей Сорокин (Барнаул);
  • 3 место — "Явление звезды". Авторы: Белюков Виктор (Старопышминск), Валерий Баталов (Невьянск).​​​​​​

"Мы не первый год здесь и знаем, чем наполнен фестиваль. Всегда очень рады участвовать в нем. Выбор тем очень широкий", — рассказал Сергей Поташев корреспонденту "Областной газеты".

"В ночь на Рождество". Фото: Полина Зиновьева

Еще три работы получили приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения:

  • "Бой света с тьмой. Пересвет и Челубей на поле Куликовом" (Анатолий Шестаков и Роман Гореленко);
  • "240 лет Черноморскому флоту и 320 лет Балтийскому флоту: "Апостол Павел" (Иван Федив);
  • "Сим победиши!" (Мария Соловатова и Лев Брюханов).
"Сим победиши!" Фото: Полина Зиновьева

Приз главы Екатеринбурга Алексея Орлова достался скульптуре "Святому граду посвящается" (Сергей Барбашов и Ольга Гореленко).

Кроме того, были вручены и другие призы:

  • спецприз отряда космонавтов РФ получила работа "Путь первых" (Сергей и Никита Заплатины);
  • спецпризов Храма-памятника на Крови удостоены "Рождество на Святой Земле" (Сергей и Алексей Николаевы) и "Чудо Святого Николая" (Алексей Пичурин и Виталий Аликов).
  • спецприз отряда "Каравелла" достался скульптуре "Ветер странствий" (Игорь и Михаил Беловы);
  • приз Центрального военного округа — "Святое воинство" (Николай Головин, Эдуард Щербина);
  • приз зрительских симпатий — "Победа Архангела Михаила над драконом" (Иван Зуев).
"Ветер странствий". Фото: Полина Зиновьева

В вечернее время скульптуры подсвечиваются.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

В прошлый раз 1-е место заняли Мария Соловатова и Лев Брюханов (Ижевск, Сергиев Посад) за скульптуру "Небесный пастух", 2-е место — Николай Вылка (Нарьян-Мар) за работу "Путь к Звезде", а 3-е — Валентина Патракова и Алексей Васюков (Пермский край) за скульптуру "Русский Витязь. 1913-й год. Игорь Сикорский".

Добавим, еще один фестиваль ледовых скульптур — "Европа — Азия" — проходит в самом центре Екатеринбурга в ледовом городке на площади 1905 года.

Читайте также:

Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Рождеством.

Полпред в УрФО поздравил православных христиан с Рождеством.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.01.2023, 16:56 / Общество
Подведены итоги фестиваля "Вифлеемская звезда" в Екатеринбурге
07.01.2023, 15:51 / Общество
В России хотят запретить продавать пиво без лицензии
07.01.2023, 15:14 / Общество
В Верхотурье на рождественской ярмарке удивляли пельменями
07.01.2023, 14:14 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 83 случая коронавируса
07.01.2023, 13:40 / Общество
Из-за морозов батареи в домах свердловчан станут горячее