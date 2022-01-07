Названы победители фестиваля «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге

Лучшей скульптурой фестиваля стал «Небесный пастух». Фото: Павел Ворожцов

Подведены итоги XVI фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Приз зрительских симпатий достался работе «Рождество в лесу», авторами которой стали Яков Бакуменко и Георгий Гогиберашвили (Екатеринбург и Верхняя Салда).

Площадкой фестиваля традиционно стала территория у Храма на Крови. На ней скульпторы и создавали свои ледяные шедевры. Стартовало мероприятие 29 декабря 2021 года. 3 января «Областная газета» показывала процесс создания фигур. А сегодня, в праздник Рождества Христова, были названы победители.

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1-е место заняли Мария Соловатова и Лев Брюханов (Ижевск, Сергиев Посад) за скульптуру «Небесный пастух»;

заняли Мария Соловатова и Лев Брюханов (Ижевск, Сергиев Посад) за скульптуру «Небесный пастух»; 2-е место — Николай Вылка (Нарьян-Мар) за работу «Путь к Звезде»;

— Николай Вылка (Нарьян-Мар) за работу «Путь к Звезде»; 3-е место — Валентина Патракова и Алексей Васюков (Пермский край) за скульптуру «Русский Витязь. 1913-й год. Игорь Сикорский».

Победители фестиваля Мария Соловатова и Лев Брюханов Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, вручены и другие призы:

приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского — скульптура «Рождественское чудо»​, авторы Алёна Королькова и Сергей Корольков;

приз Екатеринбургской гордумы — скульптура «Праздник Рождества Христова. Благословение»​, авторы Айдар Ахатов и Максим Верт;

приз Екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского общества — скульптура «Мамврийский дуб», авторы Матвей Ваваев и Кирилл Баталов;

спецприз отряда космонавтов Российской Федерации — скульптура «Первый. К далеким мирам», ​​авторы Андрей Коньков и Сергей Сорокин;

приз Храма-Памятника на Крови — скульптура «Боже, Царя храни!», авторы Иван Зуев и Эдуард Пономаренко.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В прошлый раз 1-е место заняли Сергей и Алексей Николаевы за скульптуру «Архангел Михаил», 2-е место — Николай Вылка и Сергей Митрофанов за работу «Хрустальная мелодия», а 3-е — Игорь и Елена Зуевы за «Василису Прекрасную».

Добавим, ранее россиян с Рождеством поздравил президент РФ Владимир Путин, а уральцев — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.