В Невьянском городском округе запущен новый газопровод

До 2024 года в Невьянске будут газифицированы 115 домовладений. Фото: Алексей Кунилов

Новый газопровод в селе Шурала Невьянского городского округа обеспечит газом 516 жилых домов. Его протяженность — 20 километров.

В 2020 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о строительстве газовой инфраструктуры в поселке Шурала. На эти цели из бюджета было выделено 57 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что газифицировать свои дома жители села смогут по программе социальной газификации, которая предусматривает большой пакет социальных мер. По инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области действует расширенный список льготников на подключение к газу. Чтобы газифицировать свои дома, жители села должны подать заявку в администрацию.

"При наличии готовой инфраструктуры, которую мы сегодня запускаем, голубое топливо в ваши дома будет оперативно проведено. Будущую зиму вы точно будете с газом", — сказал Николай Смирнов.

По словам главы Невьянского городского округа Александра Берчука, всего с 2016 по 2022 годы на территории округа было построено 5 объектов газораспределительной сети общей протяженностью более 50 километров. На эти цели из областного и местного бюджетов было выделено 140 миллионов рублей.

"До 2024 года будут построены газовые сети с возможностью подключения еще более тысячи частных домов, большая часть из которых в небольших населенных пунктах. В самом Невьянске предусмотрено создание технической возможности для газификации 115 домовладений", — рассказал Александр Берчук.

Напомним, ранее министр энергетики России отметил Свердловскую область среди лидеров по оказанию мер поддержки населению при газификации.

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