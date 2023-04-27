Серов собирает волонтерскую группу для отправки в Сосьву

В Серове сегодня идет набор волонтеров, которые готовы отправиться в пострадавшую от пожара Сосьву. Ранее неравнодушные жители, организации, учреждения и общественные объединения отправили для погорельцев несколько машин с вещами и средствами гигиены. В ближайшие часы выедет гуманитарная помощь с продуктами питания.
Глава Серовского городского округа Василий Сизиков рассказал "Областной газете", что по просьбе министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова и министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова было закуплено и отправлено в Сосьву 200 кв. м шифера и 50 кв. м металла для перекрытия кровли пострадавшего частного дома.
"Я предлагал технику, но мне ответили, что ее в Сосьве достаточно. Нужна помощь рабочими руками — разобрать остатки сгоревших домов, убрать мусор", — рассказал Василий Сизиков.
Он добавил, что волонтеры будут наготове, чтобы отправиться в Сосьву в любую минуту.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Президенту России о ситуации в Сосьве.
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