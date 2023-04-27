Начальник УМВД Екатеринбурга в экстренном обращении к горожанам призвал к бдительности

Начальник УМВД Екатеринбурга призвал жителей не доверять неизвестным. Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга

Екатеринбургская полиция фиксирует резкий рост тяжких преступлений, связанных с мошенничеством. За прошедшую неделю неизвестные похитили у горожан почти 10 миллионов рублей. Жертвами преступлений чаще всего становятся пенсионеры.

Сейчас все службы городской полиции задействованы в мероприятиях по профилактике, пресечению, раскрытию и расследованию подобных преступлений. Но бдительность людей — решающий фактор в противодействии мошенникам, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица призывает екатеринбуржцев не доверять неизвестным, которые по телефону сообщают о попытках хищения денежных средств либо требуют перевести или передать деньги под каким-то предлогом.

Важно помнить, что злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов и силовых структур: Центробанка, МВД, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры. В данной ситуации надо немедленно прекратить разговор и обратиться в свой банк или в правоохранительные органы.

Видео: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга провела масштабную акцию "Осторожно, мошенники!".

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