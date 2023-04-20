У жительницы Красноуфимска телефонные мошенники похитили полмиллиона рублей

Мошенница убедила пострадавшую оформить на себя кредит. Фото: Галина Соловьева

Мошенники обманули жительницу Красноуфимска 1953 года рождения на 500 000 рублей. Следственный отдел МО МВД России "Красноуфимский" возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские установили, что пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником полиции. Она сообщила, что на имя женщины оформляют кредит. Для того чтобы этого не допустить, необходимо прийти в банк, оформить заем на себя, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. Женщина выполнила все указания телефонной мошенницы. Через 3 дня поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В полиции просят не поддаваться на уловки мошенников, не передавать никому свои персональные данные, номера счетов, банковских карт, особенно последние три цифры на обратной стороне карты, не осуществлять переводы через интернет и банкоматы незнакомым и подозрительным лицам.

Напомним, полиция Екатеринбурга проводит масштабную акцию "Осторожно, мошенники!".

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