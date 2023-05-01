На месте пожара в Сосьве расчистили 91 участок

Всего под расчистку в Сосьве определены 125 участков. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве продолжается ликвидация последствий пожара. С помощью спецтехники в населенном пункте полностью расчистили 91 участок, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В уборке специалистам различных служб активно помогают добровольцы. Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, среди них:

13 самосвалов,

6 бульдозеров,

5 фронтальных погрузчиков,

3 манипулятора,

1 автокран,

1 трал и другая техника.

От завалов уже расчищены участки на улицах Митина, Балдина, Московской, Толмачева, Пушкина, Ленина, Братьев Чубаровых и Братьев Кочкиных, в переулке Фадеева. Всего необходимо освободить 125 участков.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, пострадавшие от пожара в Сосьве получили первые выплаты.

Еще по теме: