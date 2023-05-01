Темы дня

Общество
1 мая 2023, 17:18

На месте пожара в Сосьве расчистили 91 участок

Расчистка территории

Всего под расчистку в Сосьве определены 125 участков. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве продолжается ликвидация последствий пожара. С помощью спецтехники в населенном пункте полностью расчистили 91 участок, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.  

В уборке специалистам различных служб активно помогают добровольцы. Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, среди них:

  • 13 самосвалов,
  • 6 бульдозеров,
  • 5 фронтальных погрузчиков,
  • 3 манипулятора,
  • 1 автокран,
  • 1 трал и другая техника.

От завалов уже расчищены участки на улицах Митина, Балдина, Московской, Толмачева, Пушкина, Ленина, Братьев Чубаровых и Братьев Кочкиных, в переулке Фадеева. Всего необходимо освободить 125 участков.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, пострадавшие от пожара в Сосьве получили первые выплаты.

Еще по теме: 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.05.2023, 18:17 / Общество
Свердловские волонтеры показали новые форматы "Бессмертного полка"
01.05.2023, 17:18 / Общество
На месте пожара в Сосьве расчистили 91 участок
01.05.2023, 17:10 / Общество
В России предложили ввести награду для трудовых коллективов за заслуги в период спецоперации
01.05.2023, 16:39 / Общество
Набережную в Талице к Первомаю превратили в музей эпохи СССР
01.05.2023, 16:17 / Общество
Пострадавшие от пожара в Сосьве получили первые выплаты