На месте пожара в Сосьве расчистили 91 участок

В Сосьве продолжается ликвидация последствий пожара. С помощью спецтехники в населенном пункте полностью расчистили 91 участок, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В уборке специалистам различных служб активно помогают добровольцы. Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, среди них:
- 13 самосвалов,
- 6 бульдозеров,
- 5 фронтальных погрузчиков,
- 3 манипулятора,
- 1 автокран,
- 1 трал и другая техника.
От завалов уже расчищены участки на улицах Митина, Балдина, Московской, Толмачева, Пушкина, Ленина, Братьев Чубаровых и Братьев Кочкиных, в переулке Фадеева. Всего необходимо освободить 125 участков.
Видео: департамент информационной политики Свердловской области
Напомним, пострадавшие от пожара в Сосьве получили первые выплаты.
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