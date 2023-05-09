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Общество
9 мая 2023, 18:45

С начала выходных в Свердловской области составили сотни протоколов за нарушение пожарной безопасности

  Анастасия Заева
Разжигание костра

На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Галина Соловьева

Специалисты минприроды, лесничеств, МВД и МЧС проверили соблюдение правил пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах. С начала выходных в регионе было выявлено более 200 нарушений. 196 связаны с нарушением требований пожарной безопасности в границах населенных пунктов, 29 — с нарушением пожарной безопасности в лесах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сотрудники ведомств проверяли популярные места отдыха свердловчан, леса, участки вблизи садов и вдоль дорог.  Несмотря на запреты, граждане продолжают разводить костры и пользоваться переносными мангалами на природе. В нескольких случаях мангалы разжигали на берегах Ильинского пруда, Глубочинского водохранилища и озера Таватуй. 

В Старопышминском районе отдыхающие на берегу реки Пышма пытались спрятать мангал от проверяющих, вывалив горячие угли на сухую траву. Не допустить возгорания удалось благодаря бдительности инспекторов, отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области. 

Также в ходе проверок специалисты обнаружили захламленные лесные участки, заготовленную древесину возле леса, были выявлены некачественно очищенные места рубок от остатков дерева. 

В результате сотрудниками областного минприроды и свердловских лесничеств было возбуждено 8 административных дел за нарушение правил пожарной безопасности. Вручены 17 повесток. 

"Должностными лицами МЧС в ходе совместных рейдов возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. По 13 выявленным нарушениям материалы переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц", — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Напомним, что с 15 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.  

Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Не допускаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Нельзя пользоваться мангалами даже на территориях личных дачных или садовых участков. 

Размер штрафа за нарушение установленных правил пожарной безопасности для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если был причинен значительный ущерб. Также предусмотрено наложение штрафов от 300 до 500 тысяч рублей либо обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.

Штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей грозят в тех случаях, если лесные насаждения уничтожены или повреждены в результате поджога.

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Областная газета Свердловской области

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